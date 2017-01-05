مادور يعيناً نائباً له من أصل سوري

عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم نائباً جديداً للرئيس من أصل سوري هو “طارق العيسمي”.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة نقلت محطات التلفزة وقائعه مباشرة على الهواء قال مادورو نقلاً عن وكالة “أ ف ب”: “لقد عينت في منصب نائب رئيس الجمهورية الرفيق طارق العيسمي “42 عاماً” الذي سيتولى هذا المنصب في الفترة 2017- 2018 بشبابه وخبرته والتزامه وشجاعته”.

وأضاف الرئيس الفنزويلي: “إن العام 2017 هو أول عام من النهوض ومن توسع الثورة البوليفارية على كل المستويات أخلاقياً واقتصادياً وسياسياً ودولياً”.

وتقلد العيسمي الذي ولد في فنزويلا لأب يتحدر من محافظة السويداء جنوب سورية مناصب عديدة آخرها حاكم ولاية أراغوا شمال وسط “اريستوبولو ايستوريز”.