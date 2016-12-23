ماذا وجد الجيش بعد تمشيطه مقرات المسلحين في أحياء حلب الشرقية؟

بدأت وحدات من الجيش العربي السوري صباح اليوم بتمشيط أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والانصاري في الجهة الشرقية لمدينة حلب بعد اخلائها من الارهابيين تمهيدا لعودة الاهالي الى منازلهم.

وبحسب وكالة “سانا” التي ذكرت أن عناصر الهندسة فككوا خلال تمشيطهم الاحياء مئات الالغام والعبوات الناسفة التي زرعها الارهابيون في العديد من المنازل والمدارس والبنى التحتية قبل اخراجهم باتجاه منطقة الراشدين في الريف الجنوبي الغربي.

وعثرت وحدات الجيش على مستودعات تحتوى كميات كبيرة من الذخيرة والاسلحة المتطورة داخل المدارس والمنشآت والمؤسسات الخدمية في حي الزبدية.

وأوضحت الوكالة أن وحدات الهندسة تواصل عملها في تفكيك الالغام والعبوات الناسفة في جميع الاحياء لتطهيرها بشكل كامل تمهيدا لدخول الورشات الفنية والخدمية اليها لإعادة الخدمات الاساسية اليها بهدف اعادة الاهالي الذين هجرهم الارهابيون الى منازلهم.