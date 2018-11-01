ماراثون رياضي لصحفيي اللاذقية تحية للجيش العربي السوري

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة – خالد جطل

تعبيرا عن الوفاء لجيشنا الباسل و اعتزازا بتضحياته وانتصاراته المشرفة أطلق فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية اليوم الماراثون الرياضي الأول لصحفيي اللاذقية برعاية الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب (تحية للجيش العربي السوري).

وشارك بالماراثون العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية ولمواكبة من الفعاليات الحزبية والتنفيذية في المحافظة وانطلق الماراثون الرياضي الحاشد من أمام مبنى صحيفة الوحدة بكلمة للزميل ابراهيم شعبان رئيس فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية الذي أوضح أن هذا الماراثون الرياضي تعبير عن التفاف الزملاء الصحفيين حول جيش الوطن وفخرهم بما يسطره من انتصارات رائعة تصنع مجد الوطن الغالي سورية الحبيبة التي ستبقى رمز الإباء والصمود والكبرياء بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وقد تم في نهاية الماراثون تكريم الزملاء الفائزين حيث قام الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب بتتويج الزملاء والزميلات الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى وشاركه في التكريم الرفيق المهندس مصطفى مثبوت رئيس مكتب الاعداد والثقافة والإعلام الفرعي باللاذقية والدكتور أمير إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية والزميل إبراهيم شعبان رئيس فرع اتحاد الصحفيين باللاذقية.

وقد جرى التكريم في خط نهاية سباق الماراثون أمام مركز هاتف أفاميا على طريق الشاطئ .