ماراثون للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.. (أنت الحياة قوتنا من قوتك)

انطلق صباح اليوم بدمشق ماراثون (أنت الحياة قوتنا من قوتك) للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وانضمت من نادي الجلاء الرياضي بدمشق فعاليات رسمية وأهلية ومبادرات شبابية إلى الماراثون الذي ينظمه فريق عطاء التطوعي كجزء من الحملة الوطنية للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي التي انطلقت بداية تشرين الأول شهر التوعية العالمي بالمرض.

وتتضمن فعاليات الحملة فحوصا مجانية طبية وشعاعية للسيدات في عشرات المراكز الصحية والمشافي التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية وجمعية تنظيم الأسرة والهلال الأحمر العربي السوري إضافة إلى جلسات توعية لمبادرات اهلية ومجتمعية.

يذكر أن وزارة الصحة توفر على مدار العام فحوص ماموغرام مجانية في 36 مركزا صحيا موزعا بمختلف المحافظات للكشف عن سرطان الثدي.