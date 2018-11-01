مارتينيز ينهي الجدل حول تدريبه ريال مدريد

علق الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه لتولي القيادة الفنية للفريق.

وارتبط اسم مارتينيز بقيادة الميرنجي، عقب إقالة جولين لوبيتيجي منذ أيام، بسبب سوء النتائج، وقاد الإسباني الشياطين الحمر لحصد المركز الثالث في نهائيات مونديال روسيا هذا الصيف.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تصريحا مقتضبا لمارتينيز، قال فيه: “ريال مدريد؟ لا نريد إهدار الوقت”، ملمحا بهذه الكلمات إلى أن كل ما يشاع حول رحيله إلى مدريد ليس صحيحا.

يُذكر أن مارتينيز يرتبط بعقد مع الاتحاد البلجيكي، حتى عام 2020، وكان أحد المسؤولين بالاتحاد صرح مؤخرا أنه حال رغب ريال مدريد في التعاقد معه يجب أولا التوصل لاتفاق مع الاتحاد، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص عقد مارتينيز.