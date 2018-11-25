ماكرون: العار للمتظاهرين!

أعلنت الداخلية الفرنسية توقيف 130 شخصا من المشاركين في مظاهرات حركة “السترات الصفراء” التي اجتاحت مدن البلاد، احتجاجا على سياسات الرئيس ماكرون، وارتفاع أسعار المحروقات.

وأصيب 20 شخصا بينهم 4 من قوات الأمن، خلال الاشتباكات التي وقعت بين المواطنين والشرطة في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس، حيث أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما أسماه “العنف من قبل المشاركين في مظاهرات السترات الصفراء”.

وكتب على “تويتر”: “أشكر رجال الأمن على شجاعتهم واحترافهم، والعار للذين اعتدوا عليهم..”.