ماكرون يرد: فرنسا ليست تابعة لأمريكا وترامب يلعب

في حديثه لقناة TF1، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حليفين قديمين مثل فرنسا والولايات المتحدة، يجب أن يتعاملا مع بعضهما البعض باحترام، مؤكداً أن باريس حليفة لواشنطن وليست تابعاً لها.

وأضاف ماكرون: “لا أعتقد أن الفرنسيين يتوقعون مني الرد على التغريدات، بل مواصلة هذا التاريخ المهم (تاريخ الصداقة بين البلدين).. (تصريحات) ترامب موجهة للجمهور المحلي، وأعتقد أنه يلعب السياسة وأنا أتركه يلعب هذه السياسة”.

وعندما سئل عن اقتراحه ببناء جيش أوروبي، وهو ما انتقده ترامب في تغريدات الأسبوع الماضي، قال ماكرون: “الولايات المتحدة هي حليفنا التاريخي وستظل كذلك. إنها الحليف الذي نتحمل معه كل المخاطر، التي نقوم معها بأكثر العمليات تعقيداً، لكن كونك حليفا لا يعني أن تكون تابعاً”.