ماكرون يطالب النظام السعودي بإيجاد حل سياسي للوضع في اليمن

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النظام السعودي بإيجاد حل سياسي للوضع في اليمن وإشراك أوروبيين في التحقيقات الخاصة بملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

جاء ذلك خلال لقاء قصير جدا أجراه ماكرون بولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في قصر الإليزيه الذي أكد أن الرئيس الفرنسي نقل “رسائل حازمة جدا” للأخير فيما يتعلق باليمن وبمقتل خاشقجي.

وأضاف المسؤول: إن ماكرون وخلال اللقاء الذي استمر خمس دقائق فقط أبلغ ابن سلمان أن الأوروبيين سيصرون على اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات الخاصة بمقتل خاشقجي.

وكان نظام آل سعود قدم منذ مقتل خاشقجي داخل قنصيلة بلاده في اسطنبول روايات متناقضة عن اختفائه قبل أن يقر بأنه قتل وتم تقطيع جثته ما أثار موجة غضب عالمية ضد هذا النظام ولا سيما ضد ابن سلمان الذي أظهرت الكثير من الدلائل مسؤوليته المباشرة عن الجريمة ومن بينها تقييم قدمته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي اي ايه” أكد توجيه ابن سلمان أوامر مباشرة بقتل خاشقجي.