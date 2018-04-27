مالذي تحضره موسكو أمنياً خلال بطولة كأس العالم؟

أعلن محافظ موسكو سيرغي سوبيانين عن إجراءات أمنية خاصة سيجري تطبيقها خلال فترة بطولة كأس العالم لكرة القدم صيف العام الجاري والتي تشارك فيها موسكو باستضافتها عددا من المباريات تم توزيعها على ملعبين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن سوبيانين قوله في تصريح اليوم: إن “الإجراءات الأمنية ستكون على مستوى عال كما سيتم تقديم نظام أمني خاص للملاعب إضافة للملاعب التدريبية ومناطق تجمع المشجعين”.

ويشمل هذا النظام الأمني أيضا كلا من الفنادق ومقرات الاتحاد الدولي لكرة القدم المؤقتة (فيفا) إضافة لأماكن وجود الوفود المشاركة والوفود الرسمية.

وتحدث سوبيانين عن الإجراءات التي تتعلق بحركة النقل ضمن العاصمة خلال فترة المباريات مؤكدا أنه سيتم وضع برنامج نقل خاص كما سيتم تأمين مطارات العاصمة ومحطات السكك الحديدية بتعزيزات أمنية.

يذكر أن موسكو تحتضن عددا من مباريات البطولة إضافة لحفلي الافتتاح والختام خلال الفترة الواقعة بين الـ 14 من حزيران والـ 15 من تموز القادمين