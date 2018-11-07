مالكوم: بدأ حلمي مع برشلونة.. سأصنع التاريخ هنا

عبر اللاعب البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، عن سعادته بظهوره الأول مع ناديه برشلونة الإسباني في منافسات دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان أمس، وقص شريط أهدافه مع الفريق الكتالوني.

وقال مالكوم، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية:”اللعب لبرشلونة كان حلما بالنسبة لي منذ الطفولة”.

وأضاف مالكوم: “سيظل في ذاكرتي، الظهور الأول بدوري أبطال أوروبا وتمكني من هز الشباك”.

ونجح مالكوم، الذي شارك كبديل أمس الثلاثاء، أمام إنتر ميلان، في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1، في رابع جولات دور المجموعات في دوري الأبطال.

وتابع مالكوم: “قررت الاحتفال مع عائلتي، لقد بدأ حلمي الآن مع برشلونة، أريد صناعة التاريخ هنا والقيام بأشياء عظيمة، يجب أن أشكر المجموعة التي منحتني الثقة”.

واختتم قائلا: “أريد اللعب بشكل أكبر، أتدرب كل يوم لأتمكن من إظهار جدارتي باللعب أساسيا”.

وبات برشلونة، أول فريق يضمن العبور لثمن نهائي البطولة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ويحل إنتر ميلان بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد 4 نقاط عقب تغلبه الصعب (2-1) على ضيفه آيندهوفن الهولندي صاحب المركز الأخير بنقطة يتيمة، وتبقى بطاقة دور الـ16 الثانية حائرة بين الإنتر وتوتنهام.