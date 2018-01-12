مالي: اصابة جنود فرنسيين في هجوم انتحاري استهدف قافلتهم

أصيب ثلاثة جنود فرنسيين بجروح جراء هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية لهم شرقي مالي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية باتريك ستيجير قوله “إن الهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضي بسيارة يقودها انتحاري استهدف قافلة من المدرعات كانت في طريقها بين منطقتي ميناكا وإندليمان”.

وأضاف ستيجير: إن أحد الجرحى الثلاثة نقل إلى فرنسا لتلقي العلاج في مستشفى عسكري والآخرين أسعفا في مكان الحادث”.

وكانت باماكو شهدت قبل يومين مظاهرة في ساحة الشهداء قرب السفارة الفرنسية ضد الوجود العسكري الفرنسي لكن قوات الأمن فرقتها بالقوة وأوقفت عددا من المشاركين.