مانشستر سيتي يتفوق على جاره اللدود في صفقة برازيلية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من الحصول على خدمات موهبة برازيلية، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقالت صحيفة “ذا صن”، إن مانشستر يونايتد خسر سباق التعاقد مع البرازيلي الشاب فريديريكو سانتوس، لاعب وسط نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

وأشارت إلى أن هناك توقعات تشير إلى اتفاق مانشستر سيتي مع سانتوس، كما يحرص بيب جوارديولا، مدرب السماوي، على ضم اللاعب هذا الشتاء.

ويريد شاختار دونيتسك، الحفاظ على لاعبه البرازيلي، للصيف المقبل، على سبيل الإعارة.

ويُعتقد أن رسوم انتقال اللاعب البرازيلي، صاحب الـ 24 عامًا، سوف تكلف خزائن السيتي، ما يقرب من 27 مليون جنيه إسترليني.

ويرى مانشستر سيتي أن اللاعب البرازيلي سيكون بديلًا مثاليًا لمواطنه فرناندينيو، بالاضافة للإيفواري يايا توريه، الذي بلغ من العمر 34 عامًا.

ولفت اللاعب البرازيلي والملقب بفريد، انتباه العديد من الأندية الأوروبية هذا الموسم مثل اليونايتد وتشيلسي وآرسنال، ومانشستر سيتي أيضًا.

واعترف اللاعب مؤخرًا وقال “أعطاني أحد الأصدقاء أخبارًا، تقول إن مانشستر سيتي وجوارديولا مهتمان بي، عندما خرجنا من غرف الملابس أوقفني المدرب الإسباني، وقال لي إنني لعبت مباراة جيدة”.

وتابع “انتظر بفارغ الصبر الوصول له، أعتقد أنني سوف أنمو كثيرًا معه، البريمييرليج أفضل دوري في العالم، وكنت أحلم باللعب هناك”.