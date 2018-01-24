مانشستر سيتي يستغني عن أجويرو من أجل غريزمان

تلوح في الأفق صفقة تبادلية، بين ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا يريد ضم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، مقابل التخلي عن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لناديه القديم.

وأشارت الصحيفة إلى مستقبل جريزمان سيكون خارج أتلتيكو مدريد خلال الصيف المقبل، خاصة أن شرطه الجزائي 100 مليون يورو مع نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن مانشستر سيتي سيدفع فارق الصفقة التبادلية، حيث يقدر سعر أجويرو بـ70 مليون يورو، أي أن إدارة السيتزينز ستدفع فقط 30 مليون يورو.