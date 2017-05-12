مانشستر يونايتد وأياكس امستردام في نهائي الدوري الأوروبي

حجز مانشستر يونايتد مقعدا له في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم رغم التعادل 1-1 مع ضيفه سلتافيغو في المباراة التي جرت على ملعب “أولد ترافورد ” في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

اليونايتد كان البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي مروان فيلايني في (د.17) بينما أدرك التعادل لسلتافيغو الأرجنتيني فاكوندو رونكاليا في (د.86).

وكان مانشستر يونايتد قد تغلب في مباراة الذهاب على سلتافيغو في عقر داره بهدف وحيد أحرزه مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد.

ويلتقي اليونايتد في نهائي “اليوروبا ليغ” في الـ24 من الشهر الحالي على ملعب فراندز أرينا في العاصمة السويدية ستوكهولم، يلتقي أياكس أمستردام الهولندي الفائز على ليون الفرنسي 5-4 في مجموع المباراتين (4-1 ذهابا، رغم الخسارة 1-3 إيابا).

وكان أياكس البادئ بالتسجيل عبر الدنماركي كاسبر دولبرغ في (د.27)، ورد ليون بثلاثية لألكسندر لاكازيت في (د.45 من ركلة جزاء و45+1) والجزائري رشيد غزال في (د.81) اهداف ليون.