مانشستر يونايتد يثأر من واتفورد بثنائية

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً ثأرياً على ضيفه واتفورد بهدفين نظيفين، اليوم السبت، على استاد “أولدترافورد”، معقل الشياطين الحمر، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل الاسباني خوان ماتا هدف التقدم للشياطين الحمر من متابعة بقدمه لتمريرة مارسيال في الدقيقة (32)، وهو الهدف السادس لماتا ، والثاني على التوالي، في 20 مباراة هذا الموسم مع اليونايتد.

وأضاف الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة (60) بعد ان تلاعب بمدافعي واتفورد قبل ان يسددها في الشباك مستغلا تمريرة من ابراهيموفيتش، وهو الهدف الثالث للمهاجم الفرنسي هذا الموسم.

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى (48 نقطة) لينتزع المركز الخامس من ليفربول ،الذي يخوض مواجهة قوية امام توتنهام في وقت لاحق اليوم، في المقابل تجمد رصيد واتفورد عند (30 نقطة) في المركز العاشر.