مانشستر يونايتد يحدد بديل غريزمان

كشفت تقارير صحفية عن هدف نادي مانشتسر يونايتد الرئيسي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، بعد أن كان يسعى جاهدا لضم أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

وكانت تقارير قد ربطت اليونايتد بضم جريزمان، إلا أنه وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية فإن النادي الإنجليزي قد صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي، مستسلما لحقيقة أنه سينتقل لبرشلونة الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن تركيز اليونايتد الآن سيكون على التعاقد مع جاريث بيل، نجم ريال مدريد، حيث أعطى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الضوء الأخضر لإدارة ناديه للتحرك لضم النجم الويلزي.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة اليونايتد ترى أن ضم جاريث بيل سيكون أسهل من التعاقد مع جريزمان، هذا بالإضافة إلى أن لديه خبرة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب من قبل لتوتنهام هوتسبير، وهو ما سيفيد الفريق كثيرا.