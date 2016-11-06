مانشستر يونايتد ينتفض بوجه سوانزي سيتي ويهزمة بثلاثية

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفوز على مضيفه سوانزي سيتي 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد بالجولة 11 من المسابقة.

أحرز ثلاثية مانشستر يونايتد بول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش (هدفين) في الدقائق 15 و21 و33، بينما سجل هدف سوانزي مايك فان دير هوورن في الدقيقة 69.

وبذلك الفوز قفز مانشستر يونايتد للمركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما قبع سوانزي في المركز الـ19 برصيد خمس نقاط.

وأنهى مانشستر يونايتد سلسلة عدم الفوز التي لازمته خلال المباريات الأربع الأخيرة في الدوري الإنجليزي حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر في لقاء وحيد.

ولم يحتج مانشستر يونايتد سوى 14 دقيقة ليهز شباك أصحاب الأرض بتسديدة صاروخية على الطائر من بول بوجبا، وكاد مروان فيلايني أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثان، إلا أن كرته ذهبت خارج القائم الأيسر.

ويتسلم واين روني الكرة ويندفع للجانب الأيسر ممررا الكرة إلى زلاتان إبراهيموفيتش الذي رواغ الدفاع وسدد أرضية قوية فشل حارس سوانزي في التعامل معها، محرزا الهدف رقم 25000 في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويواصل روني إرسال هداياه لإبرا، معطيا إياه بينية داخل منطقة الجزاء، ينجح العملاق السويدي في تحويلها لهدف، وهدأ الإيقاع بالشوط الثاني، في ظل اقتناع الشياطين الحمر بالنتيجة وهجوم سوانزي بدون خطورة سعيا خلف هدف أول.

ويدرك سوانزي مبتغاه عن طريق رأسية فان دير هوورن، التي فشل دي خيا في التصدي لها رغم ملامسته للكرة، وظلت السيطرة متبادلة بين الفريقين، في ظل بحث سوانزي عن الهدف الثاني ولجوء يونايتد للاستحواذ على الكرة.

وحاول خوان ماتا إلى كسر الجمود الذي سيطر على المباراة، بكرة كانت خطيرة، خرجت على بعد سنتيمترات من القائم الأيسر، وكاد سوانزي أن يقلص الفارق في الدقيقة 83، لولا تألق دي خيا في التصدي لهجمة خطيرة.