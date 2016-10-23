مانشستر سيتي يواصل ترنحه ويتعادل مع ساوثهامبتون

واصل مانشستر سيتي ترنحه وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي وسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه ساوثهامبتون اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأنهى ساوثهامبتون الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزه ناتان ريدموند في الدقيقة 27 ثم سجل البديل النيجيري كلياشي إيهياناتشو هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 55.

ورغم ضياع نقطتين ثمينتين ، استعاد مانشستر سيتي صدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 20 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام أرسنال وليفربول كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بالمركز الثامن.

وبدأ مانشستر سيتي الموسم الحالي بقوة وحقق انتصارات متتالية، في المباريات الأولى له هذا الموسم بقيادة مديره الفني الجديد الأسباني جوسيب جوارديولا ، عانى مانشستر سيتي من تراجع نتائجه وسقط في فخ التعادل اليوم.

وتعد هذه المباراة هي الخامسة على التوالي التي يفشل خلالها مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في مختلف البطولات حيث سبقتها هزيمة وتعادل في الدوري الإنجليزي وهزيمة وتعادل في دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي آخر فوز له قبل شهر كامل حيث كان على حساب سوانزي سيتي 3 / 1 في الدوري الإنجليزي في 24 أيلول/سبتمبر الماضي.