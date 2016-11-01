ماهو مصدر الاكتئاب؟

توصل باحثون إلى تحديد مصدر الشعور بالاكتئاب، فوجدوا أنّ الاكئتاب له أسباب صحية وليس مرتبطاً بحالة نفسية.

وقال الطبيب النفسي من جامعة وارويك في المملكة المتحدة وجامعة فودان في الصين جيانفينغ فينغ إن: “جمع البيانات من جميع أنحاء العالم مكّننا من تحديد مصدر الاكتئاب وهو سيفتح آفاقاً جديدة لإيجاد علاجات أفضل في المستقبل القريب لهذا المرض الرهيب”.

وحلل الباحثون الآليات المسببة للاكتئاب، فأجروا مسحا بالرنين المغناطيسي لأدمغة 909 أشخاص في الصين من بينهم 421 يعانون من اضطراب اكتئابي. وبدا أنَ الاكتئاب مرتبط بالنشاط العصبي في جزأين مختلفين من القشرة الأمامية المدارية (OFC) القشرة الجبهية الحجاجية والسطح الجانبي (الوحشي) من نصف الكرة المخية.

وتصبح القشرة الجبهية الحجاجية نشطة عندما يحصل أمر جيد ما يؤدي بالشخص إلى نشعر بالرضا. في حين أنَ المشاركين الذين يعانون من الاكتئاب تبدو النواقل العصبية لديهم أضعف بين القشرة الأمامية المدارية وأنظمة الذاكرة في قرن آمون، وهو ما يعني أنَّ الأشخاص المصابين بالاكتئاب يجدون صعوبة في الحصول على ذكريات سعيدة أو إيجابية.