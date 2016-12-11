مايكروسوفت تخطو نحو المستقبل بـ”انترنت الأجهزة المنزلية”

تعمل مايكروسوفت الآن على تطوير برنامج من أجل تحويل الملايين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية الموجودة في المنزل إلى “إنترنت الأجهزة المنزلية”.

فيتيح هذا البرنامج سهولة العمل من خلال أجهزة ويندوز المنزل والتشارك معها، كما يمكنه القيام بكل ما تقوم به أجهزة Amazon Echo و Google Home.

صُمم برنامج انترنت الأجهزة المنزلية “Home Hub” للعمل على ويندوز 10 على أجهزة الكمبيوتر، ولكنه يمكن أن يعمل أيضا على أي جهاز يشغّل ويندوز 10، وفقا للشركة.

ويتيح البرنامج أيضا الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Cortana الخاص بمايكروسوفت، وسوف يكون الأشخاص في المنزل الواحد قادرين على إنشاء حسابات مشتركة.

وقال مركز Windows Central إن هنالك إمكانية لإنشاء ما يمكن تسميته بـ”حساب الأسرة” وتسجيل الدخول إليه بشكل دائم، ويبين هذا الحساب كل ما يفترض أن تراه العائلة مثل التطبيقات والمواعيد المحددة وغير ذلك.

ويستطيع البرنامج الجديد أيضا التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية، بما في ذلك الأضواء والأبواب والأقفال وأكثر من ذلك بكثير. كما سيستخدم مساعد مايكروسوفت Cortana لإتاحة التحكم الصوتي.

ومن المتوقع أن تتعاون شركة مايكروسوفت مع طرف آخر من أجل إنشاء أجهزة الانترنت المنزلي، وثمة محادثات جارية حاليا مع HP و Lenovo.

جدير بالذكر أن غوغل أطلقت أحدث برنامج لها هو “غوغل هوم”، وذلك بعد إدخال نظام المساعدة الذكية في هواتف بكسل الجديدة خلال الشهر الماضي. ويأتي “غوغل هوم” على شكل جهاز مدعوم بخدمة المساعدة الشخصية، كما يمكن استخدامه كمكبر صوت متصل بالإنترنت يتيح تشغيل الموسيقى مباشرة عبر الأوامر الصوتية وبنوعية عالية.

وطرحت مايكروسوفت هذا البرنامج الجديد من أجل منافسة إصدارات غوغل وأمازون، حيث يستطيع البرنامج الإجابة عن الأسئلة والتحكم بالإضاءة والحرارة والأجهزة المنزلية الذكية.