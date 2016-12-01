ما أسباب احمرار العين؟

 

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 6 أسباب مفاجئة لاحمرار العين واحتقانها بالدم، وتشمل هذه الأسباب الآتي:

  1. التركيز الكثير أثناء العمل والنظر لفترات طويلة في شاشة الكمبيوتر أو عند استخدام الهاتف المحمول، فهذه العادة يمكن أن تسبب الجفاف وتهيج العين، ما ينتج عنها احتقان العين بالدم.
  2. الحساسية الموسمية يمكن أن تسبب احمرار العين، لأن هناك بعض المواد المسببة للحساسية موجودة في البيئة مثل حبوب اللقاح يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية في العينين.
  3. بعض الأدوية إذا كنت تتعاطى بعض الأدوية القوية مثل العقاقير المضادة للقلق والمضادات الحيوية، فإنها يمكن أن تسبب جفافا في العيون، ما يجعلها تبدو محتقنة بالدم.
  4. التدخين يمكن أن يسبب جفاف العين، ويؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية في العين فتحتقن العين بالدم.
  5. السباحة قد يتعرض بعض الأشخاص إلى احتقان العين بالدم، خصوصا بعد السباحة سواء في حمامات السباحة أو البحر، وذلك نتيجة التعرض للكلور والأملاح التي ينتج عنها تهيج في العينين واحتقانها.
  6. الإجهاد والتوتر يمكن أن يسبب احتقان العين، لأن التوتر يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ والأعصاب البصرية.

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