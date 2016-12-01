ما أسباب احمرار العين؟

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 6 أسباب مفاجئة لاحمرار العين واحتقانها بالدم، وتشمل هذه الأسباب الآتي:
- التركيز الكثير أثناء العمل والنظر لفترات طويلة في شاشة الكمبيوتر أو عند استخدام الهاتف المحمول، فهذه العادة يمكن أن تسبب الجفاف وتهيج العين، ما ينتج عنها احتقان العين بالدم.
- الحساسية الموسمية يمكن أن تسبب احمرار العين، لأن هناك بعض المواد المسببة للحساسية موجودة في البيئة مثل حبوب اللقاح يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية في العينين.
- بعض الأدوية إذا كنت تتعاطى بعض الأدوية القوية مثل العقاقير المضادة للقلق والمضادات الحيوية، فإنها يمكن أن تسبب جفافا في العيون، ما يجعلها تبدو محتقنة بالدم.
- التدخين يمكن أن يسبب جفاف العين، ويؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية في العين فتحتقن العين بالدم.
- السباحة قد يتعرض بعض الأشخاص إلى احتقان العين بالدم، خصوصا بعد السباحة سواء في حمامات السباحة أو البحر، وذلك نتيجة التعرض للكلور والأملاح التي ينتج عنها تهيج في العينين واحتقانها.
- الإجهاد والتوتر يمكن أن يسبب احتقان العين، لأن التوتر يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ والأعصاب البصرية.