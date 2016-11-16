ما الأهداف التي استهدفها الطيران الحربي في ريفي حماة وادلب؟

دمر الطيران الحربي السوري اليات ومقار لإرهابيي جيش الفتح في طلعات على تجمعاتهم في عدد من قرى وبلدات ريفي حماة وادلب.

ووفقاً لمصدر عسكري أكد أن سلاح الجو “نفذ غارات جوية مكثفة على تجمعات وتحصينات المجموعات الارهابية في طيبة الامام ومورك ومعركبة بريف حماة الشمالي”.

وفى ريف حماة الشمالي الغربي لفت المصدر الى أن سلاح الجو “نفذ طلعات على أوكار ومحاور تسلل المجموعات الارهابية في بلدة اللطامنة وشمال كفرزيتا”.

وبين المصدر أن الغارات الجوية أسفرت عن “تدمير مقار للمجموعات الارهابية ودبابات وعربات مدرعة اضافة الى القضاء على عدد كبير من الارهابيين”.

وفى ريف ادلب الجنوبي أوضح المصدر ان الطيران الحربي “شن سلسلة غارات على تحصينات الارهابيين وأرتالهم في خان شيخون وأريحا والتمانعة والهبيط وكفرنبل واحسم ما أسفر عن تدمير مقار واليات اضافة الى ايقاع عدد من الارهابيين قتلى ومصابين”.