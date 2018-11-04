ما حقيقة المفاوضات بين الملكي والفرعون المصري؟

كشف المتحدث الرسمي باسم الدوري الإسباني لكرة القدم، خوان فرنانديز، حقيقة دخول ريال مدريد في مفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال خوان فرنانديز في تصريحات إعلامية اليوم الأحد: “ما يتردد حول رغبة الريال في ضم صلاح مجرد شائعات من وسائل الإعلام فقط، لكن لا توجد أي مفاوضات رسمية حدثت من جانب مسؤولي الناديين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الليغا “صلاح لاعب كبير، وبالتأكيد سيكون إضافة للدوري الإسباني، وأتمنى انتقاله إلى أحد أندية البطولة”.

وتداولت تقارير صحفية أنباء حول اهتمام الفريق الملكي بخدمات الفرعون محمد صلا، الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2017، وبجائزتي الهداف وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم (2017-2018).