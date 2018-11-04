ما هو السر وراء زيادة طول العمر

توصل علماء بجامعة فاندربيلت الأمريكية إلى أن متوسط طول عمر الحيوانات والبشر له علاقة بعدد الخلايا العصبية في الدماغ.

ونقلت وسائل إعلام عن العالمة البرازيلية سوزان هيركولانو هوزيل أخصائية أمراض الجملة العصبية قولها: إن “75 بالمئة من الحالات كان بالإمكان التنبؤ بطول عمرها بصورة صحيحة” موضحة أن الطيور تعيش تقريباً أكثر بعشر مرات من الثدييات التي لها نفس مؤشر كتلة الجسم ولكن بأقل خلايا عصبية في الدماغ.

وأشارت إلى أن العلماء كانوا سابقاً يركزون اهتمامهم على الوزن وعملية التمثيل الغذائي وكانت توقعاتهم صحيحة بنسبة 30بالمئة.

وأضافت هيركولانو هوزل: “تعاملنا مع البشر بشكل منفصل وأخذنا بالاعتبار طول مرحلة الطفولة ومرحلة ما بعد سن اليأس وإن نتائج الدراسة بينت أن البشر يعيشون في المتوسط كالحيوانات التي لديها نفس العدد من الخلايا العصبية القشرية في الدماغ”.