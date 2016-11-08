ما هي أسباب الموت أثناء النوم؟

قدم تقرير نشره الموقع الأمريكي”verywell” الأسباب الأكثر شيوعا لاضطرابات النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم والشخير والأرق التي تساهم في ارتفاع خطر الموت أثناء النوم، ومن ضمن هذه الأسباب التي تؤدي إلى الموت أثناء النوم الآتي:

من الممكن أن تحدث الوفاة نتيجة لعامل خارجي، سواء بشكل مباشر من البيئة، على سبيل المثال التعرض لبعض المواقف التي تتسبب في صدمة ينتج عنها الموت أثناء النوم، أو التسمم بأول أكسيد الكربون من التهوية الخاطئة. وجد أن هناك بعض الأدوية كالمهدئات التي تؤخذ لعلاج الاضطرابات الصحية منها الألم والأرق، وقد تم التأكد من أنها قد تزيد من خطر الموت، حيث يمكن أن يحدث انقطاع النفس على المدى الطويل أثناء النوم.

3- أيضا الأدوية التي تؤخذ في بعض الحالات الصحية المؤلمة مثل السرطان التي تتطلب زيادة مستويات المورفين يمكنها أن تسرع من عملية الموت عن طريق إبطاء التنفس.

4.من الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة أثناء النوم فشل وظيفة القلب والرئتين أو فشل الجهاز التنفسي الذي يتطور تدريجيا إلى فشل القلب والرئة مع تزايد إمكانية الوفاة أثناء النوم.