مبابي يضع شروطه للبقاء في موناكو

وضع كيليان مبابي، مهاجم موناكو، ومنتخب فرنسا، شرطا لتمديد تعاقده مع النادي، والذي ينتهي في صيف 2019.

وأشارت صحيفة “باريسيان” الفرنسية، إلى أن مبابي، طالب إدارة موناكو، بالحصول على أعلى راتب في الفريق، مقابل الموافقة على تمديد عقده، وصرف النظر عن العروض التي وصلته من أبرز فرق أوروبا، هذا الصيف، مثل ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو، صاحب الراتب الأعلى بين لاعبي موناكو، حيث يتقاضى 7 ملايين يورو سنويًا.

ولمع مبابي (18 عامًا) بصفوف موناكو، منذ بداية الدور الثاني للموسم الماضي، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري للمرة الثامنة، والأولى بعد غياب 17 عامًا، إضافة إلى التأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويحاول المهاجم الواعد فرض شروطه على إدارة موناكو، في ظل تصاعد أنباء استعداد نادي ريال مدريد، لضمه مقابل 180 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.