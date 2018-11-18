مبابي يعلنها:لست مثل رونالدو وميسي

وضع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، نفسه بعيدا عن الحالة الاستثنائية للنجمين ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وقال مبابي، في تصريحات أبرزتها شبكة مونت كارلو الفرنسية، من مؤتمره الصحفي اليوم الأحد قبل ودية فرنسا وأوروجواي: “هناك ثنائي فقط في العالم غير ملزم بأداء المهام الدفاعية، ويسجل 60 هدفا”، وذلك ردًا على سؤال هل سيتوقف عن أداء الواجبات الدفاعية؟

وأضاف المهاجم الشاب: “قادر على تقديم أداء مميز في أكثر من مركز هجومي، لذلك سيكون من الصعب على المنافسين قبل كل مباراة معرفة أين سيتم توظيف كيليان.. كذلك كريستيانو رونالدو يلعب في كل المراكز”.

وانتقل أفضل لاعب شاب في مونديال 2018 للحديث عن فريقه، مؤكدا: “نيمار يبقى اللاعب الأهم في صفوف بي إس جي، ويجب أن نوفر له أجواء خاصة، أما في منتخب فرنسا فلا يوجد لاعب يحظى بمعاملة خاصة”.

وأشار كيليان إلى أنه يتطلع لحصد الرباعية المحلية في فرنسا إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

وأقر مهاجم سان جيرمان بأن فريقه يعاني من تراجع الحالة الذهنية بعد تسجيل عدد معين من الأهداف، مشددا على ضرورة التركيز حتى النهاية، وأن المشكلة تكمن في سان جيرمان، ولا تعود إلى أجواء بطولة الدوري المحلي.