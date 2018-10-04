مباحثات سورية إيرانية لتأهيل وتطوير المنظومة الكهربائية في سورية

بحث وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي في طهران مع عدد من ممثلي الشركات الإيرانية المتخصصة في مجال الصناعات الكهربائية دعم وتأهيل وتطوير المنظومة الكهربائية في سورية. وأشار الوزير خربوطلي إلى ما تعرض له القطاع الكهربائي والمنظومة الكهربائية في سورية من أضرار جراء الحرب الإرهابية والاستهدافات المتكررة والممنهجة، موضحاً أنه يمكن الاستفادة من خبرات وتجارب الشركات الإيرانية المتخصصة لرفد المنظومة الكهربائية في سورية بما يخدم العملية التنموية في سورية. وبين الوزير خربوطلي أن للشركات الإيرانية أولوية لإعادة الإعمار في سورية وخاصة في مجال القطاع الكهربائي نظراً لوقوف إيران إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب، مؤكداً أهمية تفعيل العلاقات والمشروعات الاستراتيجية بين الجانبين وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعاون الثنائي، كما أكد ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات الإيرانية في تفعيل مشروعات الطاقة المتجددة في سورية.

من جانبهم أبدى ممثلو الشركات التخصصية الإيرانية استعدادهم الكامل للتعاون مع وزارة الكهرباء ورفد القطاع الكهربائي في سورية بالخبرات اللازمة والإمكانات الفنية والهندسية والعمل على إزالة العوائق أمام المشروعات السابقة.

بدوره أكد سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود أن الحكومة السورية أكدت على إعطاء الأولوية للدول الصديقة في مرحلة إعادة الإعمار في سورية في المجالات الصناعية والتجارية والتنموية والخدمية والزراعية، لافتاً إلى قرار إعفاء مستوردات سورية من القطاع العام والخاص الإيراني من الضرائب والرسوم.