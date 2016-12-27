مبادرة “اللجنة الاجتماعية للإرشاد و التوعية” تجربة فريدة في فرقة الزبداني الثانية

اجتمعت قيادة فرقة مدينة الزبداني الثانية للحزب اليوم اجتماعها الأول مع اللجنة الاجتماعية للإرشاد و التوعية المشكلة حديثاً على مستوى الفرقة في المدينة.

فقد شكل الوضع الأمني الذي عاشته المدينة وتسلل الارهاب اليها وما خلفه من الدمار والنفسي والاجتماعي والمادي حافزاً لاستجابة الكوادر البعثية في المدينة لكل ذلك خاصة وان المدينة تستعد للخلاص النهائي من الارهاب وعودة الأوضاع الى سابق عهدها قبل الحرب.

وكانت قيادة الفرقة الثانية قد شكلت اللجنة في وقت سابق وأبقت الباب مفنوحاً أمام أي مساهمة تصب في خدمة المجتمع ومعالجة القضايا التي تحتاج للاستجابة الانسانية والاجتماعية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الواقع التربوي للطلاب و التلاميذ و كيفية النهوض بفكر الجيل و كيفية المحافظة عليه من خلال وضع الالية المناسبة لتنمية مواهبه بشتى المجالات الثقافية و الفنية و الرياضية، وذلك من اجل التخلص من الاثار التي تركها الارهاب في ذهن هؤلاء الطلاب والمساهمة في الخروج من حالة الرعب والخوف التي تركها الارهاب في نفسية هذا الجيل.

ودار الحديث حول اوضاع العائلات من أهالي المدينة المتواجدين حالياً ضمن بلدة بقين ومضايا استعداداً لعودتهم الى المدينة بمصالحات او بتسوية للعيش في مدينتهم وماهي الالية المناسبة التي يجب اتباعها مع هؤلاء من اجل زرع روح التسامح والامل بداخلهم و ازالة الغل والحقد الذي زرع بداخلهم من خلال احتكاكهم بالمجتمع الارهابي خلال الايام الماضية.

وتطمح اللجنة من خلال الاجتماعات التحضيرية الى الوصول لخطة عمل تنفيذية قابلة للتطبيق تساهم في خدمة المجتمع ومعالجة العديد من القضايا التي تحتاج للتدخل.

حضر الاجتماع الرفيق مصطفى موسى امين الفرقة وعدد من الرفاق البعثيين وممثلين عن المجتمع الاهلي ووجهاء المدينة ونخبة من التربويين.

البعث ميديا|| بلال ديب