أطلقت مديرية البيئة في طرطوس اليوم بالتعاون مع عدد من الجهات مبادرة بيئية لتحسين واقع النظافة في جزيرة أرواد تحت شعار “أرواد لؤلؤة الساحل” تستمر أربعة أيام.

وتتضمن المبادرة نشاطات متنوعة وتوعوية للمحافظة على البيئة.

وأكد المهندس علي داوود مدير البيئة على أهمية توعية جيل الشباب وخلق جيل واع مؤمن ببيئته.

من جهته دعا وسام عيسى رئيس دائرة النفايات الصلبة إلى مشاركة الجميع وتكثيف الجهود لإرساء بيئة نظيفة في محافظة طرطوس.

وأشار محمد بصو رئيس مجلس بلدية أرواد إلى الأهمية الكبرى والدعم الحكومي الذي تحظى به الجزيرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لها للنهوض بواقعها، متمنياً من الأهالي المساهمة بالمبادرة لتحسين واقع النظافة.

وأكد المهندس علاء الشيخ مدير فرع المنطقة الساحلية للثروة السمكية ضرورة الحفاظ على التنوع الحيوي في البيئة البحرية واستصدار نظام ضابطة تنظيم مهنة الصيد لحماية الثروة السمكية.

وتضمنت المبادرة التي تقام احتفالاً باليوم الوطني للبيئة ورشة عمل لتدوير النفايات بمشاركة اتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث وتكريم عمال النظافة المميزين على مستوى المحافظة ومنهم ربا ونوس ومحمد علي وأنور جبور الذين وجدوا في هذا التكريم حافزاً كبيراً للمزيد من العمل بجد وإخلاص للحفاظ على البيئة نظيفة.