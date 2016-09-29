مبادرة (مع البسكليت أحلى ) مسير دراجات هوائية للجمعية الوطنية لإنماء السياحة

بمناسبة يوم السياحة العالمي وبهدف زيادة الوعي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية أطلقت الجمعية الوطنية لإنماء السياحة في سورية بالتعاون مع وزارة السياحة مبادرة “مع البسكليت أحلى” مسير دراجات هوائية وشارك فيه ما يقارب خمسين شاباً وشابة .

وانطلق المشاركون من أمام مديرية السياحة في اللاذقية باتجاه موقع رأس شمرا الأثري الذي يبعد عشرة كيلومترات عن مركز المدينة وذلك تشجيعا على السياحة الرياضية والتعريف بأماكن أثرية سورية أصيلة.

وأشارت سحر حميشة رئيسة جمعية إنماء السياحة في سورية إلى أن الجمعية تحمست بشكل كبير لدعم هذا المسير والمساهمة بتنفيذ الأمور الإدارية الخاصة به نظراً للرسائل العميقة التي يوجهها لافتة إلى أنه خطوة أولى ستتبعها عدة خطوات في هذا المجال الحيوي الذي يروج لثقافة اجتماعية جديدة.

وأوضح المهندس فراس وردي رئيس دائرة الترويج في مديرية سياحة اللاذقية اهتمام وزارة السياحة بدعم مثل هذه النشاطات التي يلعب المجتمع الأهلي دوراً كبيراً في الترويج لها متمثلاً بالجمعيات الفاعلة في مجال السياحة مؤكداً أن مسير الدراجات الهوائية يروج أيضا للسياحة البيئية النظيفة.

اللاذقية – البعث ميديا – عائدة أسعد