مبادرة وطنية لدعم أبناء الشهداء وجرحى الجيش في مصياف

أطلقت مؤسسة بصمة شباب مصياف وبالتعاون مع أبناء الجالية السورية في الكويت مبادرة وطنية تحت عنوان “بالعلم نبني الوطن” لدعم أبناء أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة والمفقودين في قرية أصيلة بريف حماة الغربي تضمنت توزيع قرطاسية ولوازم مدرسية على 100طالبا وطالبة من أبناء الشهداء والجرحى والمفقودين من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وبين المهندس وسيم منصور مدير إدارة مؤسسة بصمة شباب سورية في مصياف أهمية مثل هذه المبادرات التي تشكل رافدا هاما لأسر الشهداء والجرحى وخاصة أن أغلبهم يعاني من ظروف صعبة جراء الأزمة الحالية مؤكدا أن القائمين على هذه المبادرات هم من الشباب السوري الغيور على وطنه الساعي لتكريس ثقافة المحبة والفرح وخاصة لدى أطفالنا.

واوضح المنصورأنه بالتوازي فقد نفذنا فعالية ترفيهية لأبناء الشهداء والجرحى في البلدة تضمنت ألعابا رياضية وأشغالا يدوية ورسم ومسرح الهدف منها خلق البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال وتخفيف الآثار الاجتماعية التي تعرضوا لها خلال الأزمة وتنمية مواهبهم وشخصياتهم والتعبير عن ذواتهم من خلال تلك الأنشطة.

حماة-منير الأحمد