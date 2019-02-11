مباراة مبكرة

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم بلقاء وحيد “مبكر” يجمع الجيش (المتصدر 33 نقطة) مع حطين (العاشر 16 نقطة) على أرض ملعب الجلاء بدمشق.

المباراة لها طابع خاص، لاسيما بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الجيش قانوناً (3-0)، حيث شهد لقاء الذهاب انسحاب حطين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة بسبب احتساب حكم اللقاء ضربة جزاء للجيش، ورفض فريق حطين القرار، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لهدف.

حسابات الفريقين تبقى متشابهة، فالجيش يعتبرها محطة هامة وقوية قبل المشاركة بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي الأسبوع المقبل، وهو بحاجة للنقاط الثلاث التي قد تبعده عن شريكه تشرين‏، في المقابل حطين يدرك أهمية النقاط الثلاث، وما قدمه أمام تشرين بالجولة الماضية دليل على تعافي الفريق من أزمته، وفي حال فوزه أو تعادله سيمنح جاره تشرين إمكانية التربع على الصدارة، والجيش يدرك أن إهدار أية نقطة ممنوع!.