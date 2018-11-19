مبرمجان صينيان يستعيدان الصور المحذوفة من هواتف آيفون

تمكن مبرمجان صينيان من اختراق أحدث هواتف آيفون وإثبات أنه بالإمكان استعادة الصور المحذوفة من أجهزة آبل.

واختار الشابان ريتشارد وأماتا هاتف “iPhone X” مزود ببرنامج تشغيل “iOS 12.1” الأخير للقيام بتجربتهما، وفحصا برمجياته حتى تمكنا من اكتشاف ثغرة برمجية في متصفح سفاري، مكنتهما من الوصول إلى بيانات الهاتف عن بعد عندما كان موصولا بشكبة Wi-Fi.

واستغل المبرمجان هذه الثغرة وتمكنا من الوصول إلى شيفرات حماية الجهاز، واكتشفا أنه بالإمكان الوصول إلى الصور التي حذفت منه، الأمر الذي اعتبر غير ممكن سابقا بالنسبة لهواتف آبل.

وأبلغ المبرمجان شركة آبل بذلك، ولفتا انتباهها إلى الثغرة البرمجية المذكورة، وكافأتهما الشركة بمبلغ 50 ألف دولار.