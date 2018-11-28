مبعوث الرئيس الروسي: ثلاثة محاور سيركز عليها اجتماع أستانا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتيف أن الجولة الحادية عشرة من مؤتمر أستانا حول سورية، ستركز على ثلاثة محاور رئيسية.

قبيل انطلاق الاجتماعات في أستانا، صرح لافرينتيف، وفقا لموقع روسيا اليوم، بأن المشاركين سيحثون ثلاث قضايا رئيسية هي، تشكيل اللجنة الدستورية، ووضع اللاجئين، وإدلب.

وأضاف بأن هناك مسائل عديدة للبحث، لكن الوضع في سورية يتجه تدريجيا نحو الاستقرار، وآخر المعلومات تشير إلى نجاح العملية العسكرية في القضاء على الإرهابيين بمحافظة السويداء، وستوسع العملية العسكرية للقضاء على المجموعات الإرهابية في المنطقة بين شرق الفرات والحدود العراقية السورية.