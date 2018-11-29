مبعوث الرئيس الروسي: عدم تسييس إعادة الإعمار سورية والمساعدات الإنسانية

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية، رئيس الوفد الروسي إلى اجتماعات أستانا، الكسندر لافرنتييف على أهمية تهيئة الظروف المناسبة للمساعدة بإيجاد تسوية سياسية للأزمة في سورية وتسريع عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

لافرنتييف صرح، خلال مؤتمر بختام الجولة الحادية عشرة من اجتماعات أستانا، أن مكافحة الإرهاب في سورية مستمرة حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية بشكل كامل.

كما جدد المطالبة بعدم تسييس قضيتي إعادة الإعمار في سورية وإدخال المساعدات الإنسانية إليها.

وفيما يتعلق باستمرار الاعتداءات الإرهابية، أعرب لافرنتييف عن استغرابه من تجاهل الدول الغربية اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذائف تحوي مواد كيميائية على مدينة حلب.

رئيس الوفد الروسي إلى أستانا ذكر بأن موسكو حذرت المجتمع الدولي مرارا من أن الإرهابيين في إدلب يمتلكون مواد كيميائية يمكن أن يستخدموها ضد المدنيين، وهذا ما حصل في حلب مؤخرا.