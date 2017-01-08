متابعة أعمال التأهيل والإعمار في حلب

أكد محافظ حلب حسين دياب أن العمل متواصل لإعادة إعمار كل ما دمرته يد الإرهاب في المدينة، وذلك في إطار الخطة المحددة لذلك والتي تتكامل فيها جهود جميع المؤسسات الخدمية والمجتمع المحلي.

وخلال تفقده أمس أعمال إعادة الإعمار والصيانة والتأهيل الجارية في منطقة السبع بحرات وأحياء باب جنين وباب الفرج وشارع القوتلي وشارع بارون تابع المحافظ أعمال فتح الطرقات وترحيل الأنقاض والسيارات المدمرة وإعادة إصلاح البنى التحتية والمرافق الخدمية.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المنفذة للمشاريع تكثيف الجهود واستكمال الأعمال المطلوبة لإعادة كل أشكال الحياة لهذه المناطق التي تشكل جزءاً مهماً من الوسط التجاري للمدينة، داعيا المديريات الخدمية إلى الإسراع باستكمال إصلاح الطريق الممتد من باب جنين وحتى دوار السبع بحرات وردم الحفريات التي خلفها الإرهابيون لفتحه أمام حركة العبور.

من جانبهم بين عدد من المهندسين أن العمل يتم بوتيرة عالية ولكن حجم العمل المطلوب كبير جداً نتيجة الدمار الذي خلفته التنظيمات الإرهابية.

وكان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب صدق خلال اجتماعه الأخير على 14عقدا بقيمة مليار ومئة مليون ليرة لإعادة إعمار أحياء المدينة المطهرة من الإرهاب.