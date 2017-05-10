متحدث عسكري أميركي: واشنطن ستبدأ سريعا تسليم شحنات أسلحة إلى “مقاتلين أكراد في شمال سورية”

أعلن متحدث عسكري أميركي اليوم أن واشنطن ستبدأ سريعا تسليم شحنات أسلحة إلى “مقاتلين أكراد في شمال سورية”.

وحول النظام التركي الذي أبدى اعتراضه على القرار الأمريكي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش” ويقوم هذا النظام حاليا بالتذرع بحجج واهية حول محاربة الإرهاب الذي يرعاه ويدعمه في المنطقة.

ونقلت “ا ف ب” عن العقيد جون دوريان المتحدث الأميركي باسم “التحالف الدولي” ضد الإرهاب قوله.. إن “قسماً من العتاد موجود أصلا في المكان نفسه ويمكن توزيعه سريعاً جداً” مشيراً إلى أن واشنطن ستتأكد من ان كل قطعة سلاح يتم تسليمها ستوجه ضد تنظيم “داعش”.

وتقود الولايات المتحدة منذ آب عام 2014 تحالفاً استعراضياً لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي لم يحقق أي نتائج تذكر على الأرض بل أسهم في تمدد التنظيم المتطرف في سورية والعراق.