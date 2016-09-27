متزعم من «النصرة»: نتلقى الدعم من “إسرائيل” وأمريكا مباشرة

كشف متزعم في تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي عن أن تنظيمه يتلقى دعما مباشرا من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى الدعم الذي تقدمه أنظمة السعودية وقطر والكويت وتركيا.

وقال المدعو “أبو العز” في مقابلة أجراها معه الصحفي الألماني يورغين تودنهوفر في الـ 16 من الشهر الحالي ونشرتها صحيفة “كولنر شتات انتسايغر” الألمانية أمس إننا ” ننال الدعم من إسرائيل” مشيرا إلى ان أهداف تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي تتلاقى مع أهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الإرهابي المسمى أبو العز أن أمريكا تدعم “جبهة النصرة” والدول التي تدعم التنظيم مطالبا أمريكا بدعم التنظيم الإرهابي بأسلحة متطورة مشيرا إلى وصول دبابات من ليبيا عبر تركيا للتنظيم.

وبين الإرهابي أبو العز أن “جبهة النصرة” لم تحصل على صواريخ التاو عن طريق وسيط مؤكدا أنهم تسلموها “من الأمريكيين مباشرة حيث تسلمتها مجموعة محددة”.

وأشار الإرهابي أبو العز إلى “وجود ضباط من تركيا وقطر والسعودية و/إسرائيل/ وأمريكا إلى جانب تنظيم /جبهة النصرة/ الإرهابي يعملون كخبراء بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية وإطلاق الصواريخ وعمليات الاستطلاع واستخدام الكاميرات الحرارية”.

وعن الدول التي تمد تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي بالمال قال الإرهابي أبو العز إنه و”خلال سنوات مضت حصلنا من السعودية على مبلغ 500 مليون ليرة سورية وخمسة ملايين دولار أمريكي ومن الكويت على مبلغ 5ر1 مليون دينار كويتي” موضحا أنهم حصلوا على تلك الأموال من الحكومات وليس عن طريق الأفراد.

وحول قافلة المساعدات التي تعرضت لهجوم في محيط حلب في الـ 19 من الشهر الحالي قال المدعو أبو العز قبيل ثلاثة أيام فقط من هذا الهجوم إنه “لن يتم السماح لها بالدخول إلى حلب إلا بشرط انسحاب الجيش السوري من مراكزه وانه سيتم احتجاز سائقي الشاحنات في حال دخول القافلة للمدينة من دون موافقتنا”.

إلى ذلك جدد الإرهابي أبو العز التأكيد على أن “جبهة النصرة لا تزال جزءا من تنظيم القاعدة إلا أنه دخل الكثير من التغييرات على القضايا التي تتبناها” حسب قوله.