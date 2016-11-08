متظاهرون يونانيون يقتحمون القنصلية الأمريكية في سالونيك

اقتحم متظاهرون مبنى القنصلية الأمريكية في مدينة سالونيك شمالي اليونان، احتجاجا على زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى البلاد في 15 من الشهر الجاري.

وذكرت مصادر محلية، أن نحو 15 شخصا تجمعوا أمام مبنى القنصلية الأمريكية في شارع “تشيميكس” في المدينة، وتمكنوا من اجتياز القوات الأمنية، واقتحموا مبنى القنصلية.

وأضافت المصادر أن المتظاهرين أطلقوا في المبنى هتافات ضد الولايات المتحدة ورفعوا لافتات تندد بها، قبل أن تصل قوات الشرطة وتجبرهم على الخروج.

وأعلنت الشرطة اليونانية في بيان لها أنها أوقفت 6 من المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى القنصلية الأمريكية، وقد تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.

وأشارت الشرطة إلى أن مقتحمي القنصلية ينتمون إلى مجموعة فوضوية تطلق على نفسها اسم “روبيكوم”.

ودعت المجموعة، في موقعها على شبكة الإنترنت، إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة أثينا، في الـ15 من تشرين الثاني، للتنديد بزيارة أوباما.