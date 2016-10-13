متفقدا مشاريع خدمية بالسويداء.. عرنوس: تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس حرص الحكومة والوزارة على اتخاذ كل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات والصعوبات لوضع المشروعات المهمة “التي هي في خواتيمها” بالخدمة بأسرع وقت.

ونوه الوزير خلال تفقده عددا من المشاريع الخدمية والحيوية في السويداء اليوم بالجهود التي تبذلها الشركات العامة المنفذة بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة رغم الظروف الصعبة لجهة تذليل الصعوبات ومواصلة أعمالها وتحقيق نقلة نوعية في الإنجاز بالفترة الأخيرة.

ودعا عرنوس إلى بذل المزيد من الجهود لإتمام الأعمال بأسرع وقت مع التأكيد على حرص واهتمام الوزارة لتقديم كل الدعم للشركات وفق الإمكانات المتاحة في ظل الأوضاع الراهنة.

وخلال اطلاعه على واقع الإنجاز في مشفى شهبا الذي تنفذه الشركة العامة للبناء والتعمير أبدى الوزير استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لتجاوز العقبات، بما يضمن الانتهاء الكامل من أعمال الإنشاء، ولا سيما موضوع تنفيذ شبكة الغازات الطبية التي يجري الآن فض العروض الجديدة المقدمة للتعاقد على تمديدها، لتكون بذلك جميع الأعمال منتهية بداية الشهر الأول من العام القادم.

كما اطلع المهندس عرنوس على واقع الأعمال المنفذة في مشروع السكن الشبابي في بلدة سليم، والذي تتضمن مرحلته الأولى التي بدأت منذ عامين تنفيذ 864 شقة للسكن الشبابي والعمالي على الهيكل موزعة على عقدين تنفذه الشركة العامة للبناء والتعمير لتشييد 240 موزعة على 12 بناء بواقع خمسة طوابق في الجزيرة الأولى وبواقع إنجاز نحو 65 بالمئة فيما يتضمن العقد الثاني مع مؤسسة الإسكان العسكرية تنفيذ 624 شقة في الجزيرة الثانية موزعة على عشرين بناء بارتفاعات طابقية مختلفة.

وأكد الوزير ضرورة الانتهاء من أعمال الهيكل والبدء بتجهيز البنى التحتية والإكساء ليتم مع نهاية العام المقبل التوسع في المشروع وفتح باب اكتتاب على مساكن جديدة مع تعديل تسمية السكن الشبابي إلى ضاحية سليم السكنية.