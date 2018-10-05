مجدداً..ترامب يطالب سلمان بدفع مليارات الدولارات مقابل حماية نظامه

جدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مطالبته رأس النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز بدفع المزيد من الأموال في مقابل الحماية التي تقدمها واشنطن لنظامه.

ونقلت شبكة (CNN) الإخبارية الأميركية عن ترامب قوله خلال تجمع انتخابي للجمهوريين في ولاية منيسوتا الاميركية أمس: “نحن ندافع عن دول غنية جدا وفي المقابل هم لا يدفعون لنا أو يدفعون القليل جدا.. خذوا السعودية على سبيل المثال هم دولة غنية جدا ونحن ندافع عنهم ولكنهم يدفعون لنا القليل بالمقابل”.

وتابع ترامب.. “هم يدفعون فقط ثلاثين بالمئة مما يفترض وقلت للملك سلمان هل تمانع بالدفع للجيش الذي يحميك”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الملك السعودي أجابه أن أحدا لم يطلب منه الدفع، وأجابه ترامب: أنا اطلب منك وكن على ثقة بأنني جاد للغاية في ذلك مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمليارات الدولارات وأن السعوديين سيدفعون.

وتعتبر هذه المرة الثالثة خلال أسبوع التي يتحدث فيها ترامب عن ضرورة دفع الرياض المزيد من الاموال لواشنطن وذلك بعد تصريحات مماثلة في تجمعين بولاية ميسيسبي الثلاثاء الماضي وولاية ويست فيرجينيا السبت الماضي.

ويتبع ترامب سياسة ابتزاز الاموال من النظام السعودي الذي وصفه خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنه “بقرة حلوب” تدر ذهبا ودولارات وقد طالبه غير مرة بدفع الأموال مقابل تأمين الحماية بقوله: “هناك دول غنية جدا فى الشرق الأوسط لن تبقى أسبوعا واحدا من دون حمايتنا وعليها أن تدفع ثمن ذلك”.

وستضاف الأموال الجديدة التى سيدفعها النظام السعودى لترامب إلى 460 مليار دولار منحها للولايات المتحدة عبر صفقة تسليح تمت خلال زيارة الرئيس الأميركي للرياض العام الماضي و200 مليار دولار أخرى قدمها ولي عهد النظام محمد بن سلمان خلال زيارته الولايات المتحدة في آذار الماضي.