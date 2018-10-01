مجددا.. ترامب يبتز بني سعود: لولانا ماذا كان سيحدث لكم

يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسياسة الابتزاز المالي لأنظمة ومشيخات الخليج وخصوصا النظام السعودي مطالبا إياها بأن تدفع أكثر مقابل استمرار تأمين الحماية الأمريكية لها.

ترامب الذي وصف النظام السعودي خلال حملته الانتخابية عام 2016 بالبقرة الحلوب التي تدر ذهبا ودولارات والذي لا يفوت فرصة للحصول على مزيد من الأموال منه.

وفي تصريح جديد لترامب يؤكد استمراره في سياسته القائمة على الابتزاز للحصول على مزيد من الأموال من النظام السعودي حيث أبلغ الرئيس الأمريكي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي أنه “ربما لن يكون قادرا على الاحتفاظ بطائراته في حال تعرض السعودية لهجوم.. لكن معنا أنتم في أمان تام غير أننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه”.

وأضاف ترامب: “عندما تكون لديك دول غنية كالسعودية واليابان وكوريا الجنوبية لماذا إذن ندعم جيوشها.. لأنهم سيدفعون.. المشكلة أن لا أحد طالب بذلك من قبل”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبتز فيها ترامب النظام السعودي فقد طالبه غير مرة بدفع الأموال مقابل تأمين الحماية بقوله: “هناك دول غنية جدا في الشرق الأوسط لن تبقى أسبوعا واحدا من دون حمايتنا وعليها أن تدفع ثمن ذلك”.

وكالة أنباء النظام السعودي أكدت في بيان لها، ما أعلنه الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي جرى مع سلمان بن عبد العزيز، و يؤشر البيان إلى أن النظام السعودي سيدفع مجددا الأموال لواشنطن.