مجددا.. حاملة الطائرات “رونالد ريغان” إلى شبه الجزيرة الكورية

ذكر مصدر بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنه من المتوقع أن تصل إلى سيئول هذا الشهر، حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس رونالد ريغان سي في أن 76”.

ووفقا للمصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، تجري سيئول مباحثات مع الجانب الأمريكي حول خطة نشر حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، والمجموعة القتالية التابعة لها، بمياه البحر الشرقي في منتصف الشهر الحالي.

وتتضمن القطع البحرية القتالية التابعة لـ”رونالد ريغان”، مدمرة من طراز أيجيس، وسفينة حربية مزودة بصواريخ كروز، وغواصة نووية أيضا.

وأوضح المصدر أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي، تستهدف اكتشاف وتتبع واعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، وتدريب القوات البحرية على الهجوم المضاد للغواصات.

ويأوي سطح حاملة الطائرات الأمريكية، الذي يتسع لنحو 3 ميادين لكرة القدم، 80 طائرة تضم مقاتلات نفاثة ومروحيات، فيما يتألف طاقمها من 5 آلاف بحار.