مجددا مجزرة لطيران ”التحالف الأمريكي” بحق مدينة الطبقة السورية

بينت مصادر إن طيران “التحالف الأمريكي” المزعوم ضد داعش “شن غارات على مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص ووقوع دمار كبير في المنازل والبنى التحتية في المدينة”.

وارتكب “التحالف الدولي” في الثامن من الشهر الجاري مجزرة راح ضحيتها 20 شخصا نتيجة غارات عنيفة على مبان سكنية في منطقة المشيرفة شمال الرقة.

وتقود الولايات المتحدة منذ آب عام 2014 تحالفا مزعزما تشكل بدعوى مقاتلة تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسورية بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن ارتكب خلالها طيرانه العديد من المجازر بحق السوريين في منبج والغندورة وطوخان الكبرى ودابق بريف حلب الشمالي والبوكمال بريف دير الزور الشرقي وعدة مناطق في الرقة وريفها راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.