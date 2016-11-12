مجد مشرف ينهي تصوير مشاهده في “هواجس عابرة”

أنهى الممثل الشاب مجد مشرف مؤخراً مشاهده في مسلسل “هواجس عابرة” إخراج مهند قطيش الذي كتب نصه بمشاركة حسن مصطفى وتنتجه شركة حاتم للإنتاج الفني.

ويؤدي مشرف شخصية “أسعد” ناطور البناء الذي تجري فيه كامل أحداث العمل، وهو “خريج جامعي تختاره الكوافيرة أنسام بدلاً من الناطور السابق بعد تحديث شقق البناء، يكلف بمهمة مراقبة بطل العمل (يزن – أحمد الأحمد) فتنشب بينهما عدة خلافات ثم يورطه يزن بتهمة مزيفة ليتخلص منه.

كما يشارك الممثل السوري في فيلمين سينمائيين الأول “رد القضاء” مع المخرج نجدت أنزور والآخر بعنوان “مخاض الياسمين” إخراج علاء صحناوي.

خاص – البعث ميديا

 

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