مجزرة جديدة لتحالف واشنطن بحق المدنيين في دير الزور

واصل “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن عدوانه على السوريين في ريف دير الزور بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي ما تسبب باستشهاد 11 مدنيا على الأقل أغلبيتهم نساء وأطفال.

وذكرت مصادر أهلية أن طيران “التحالف الدولي” اعتدى بغارات عنيفة على قرية الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب بوقوع مجزرة استشهد فيها 11 مدنيا وجرح العشرات وووقع دمار في المنازل.

ولفتت المصادر إلى أن من بين الشهداء 3 نساء و5 أطفال موضحة أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب الغارات المتواصلة وصعوبة انتشال الجرحى من تحت الأنقاض إضافة إلى الحالات الحرجة للعديد من الجرحى.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف يتعمد قصف منازل المدنيين في البلدة تحت ذريعة استهداف إرهابيي “داعش” مشيرة إلى أن عدوان التحالف المستمر تسبب بتشريد وتهجير مئات المدنيين الذين أصبحوا بلا مأوى نتيجة تدمير منازلهم.

وكثف “التحالف الدولي” خلال الأسابيع القليلة الماضية من عدوانه على ريف دير الزور الجنوبي الشرقي حيث شن مئات الغارات على القرى والبلدات ما تسبب بوقوع العديد من المجازر ناهيك عن استخدام القنابل العنقودية والفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في مدينة هجين.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا غير شرعي ومن خارج مجلس الأمن بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية في حين استهدفت معظم غارات هذا التحالف السكان المدنيين وتسببت بعشرات المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية كما تسبب هذا التحالف بتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل.