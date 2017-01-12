مجزرة جديدة لطيران بني السعودي في الحديدة باليمن

ارتكب طيران نظام بني سعود مجزرة جديدة اليوم في محافظة الحديدة باليمن راح ضحيتها ثلاث نساء وأربعة أطفال فيما قتل يمني آخر بغارة على منطقة مران في مديرية حيدان بمحافظة صعدة.

وقال مصدر عسكرى يمنى لوكالة سبأ.. إن “طيران العدوان شن سلسلة غارات على عدد من مناطق محافظة الحديدة استهدفت إحداها منزلا فى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ما تسبب بمقتل 3 نساء و4 أطفال”.

وأضاف المصدر.. إن يمنيا آخر قتل جراء غارة شنها نظام بني سعود على منطقة مران مديرية حيدان في محافظة صعدة تسببت أيضا بأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة مشيرا إلى أن عدة مناطق ومزارع في العاصمة صنعاء تعرضت لغارات استهدفت إحداها منطقة باقم بقنبلة عنقودية.