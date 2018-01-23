مجزرة جديدة يرتكبها العدوان السعودي في صعدة

قتل 13 مدنيا يمنياً اليوم في مجزرة جديدة ارتكبها طيران النظام السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر أمني في صعدة قوله “إن طيران العدوان استهدف بعدة غارات منزل مواطن وسيارتين في الطريق العام بمديرية منبه ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة ثلاثة آخرين في حصيلة أولية”.

وأضاف المصدر إن “هذه الجريمة المروعة تأتي بعد ساعات من جريمة سابقة استهدف فيها طيران العدوان سيارة مواطن بمديرية رازح ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين بينهم أربعة أطفال وامرأتان”.

كما شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة آل صبحان بمديرية باقم بينما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي.

وفي وقت سابق اليوم قتل تسعة يمنيين بينهم نساء وأطفال جراء مواصلة طيران النظام السعودى غاراته على محافظة صعدة شمال اليمن.