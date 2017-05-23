مجلة بريطانية تختار السوري عمر السومة ضمن أبرز نجوم آسيا لكرة القدم

اختارت مجلة “فور فور تو” البريطانية، اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي ضمن أبرز النجوم الذين لفتوا الأنظار هذا الموسم في قارة آسيا.

ونال السومة، لقب هداف الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي، رغم أن فريقه فقد جميع ألقاب الموسم، فيما لعب المولد دورًا محوريًا في فوز “العميد” بكأس ولي العهد، وأيضًا في انتصارات المنتخب السعودي بتصفيات مونديال 2018.

ووصف تقرير المجلة، اللاعب عمر السومة بأنه “إبراهيموفيتش السوري”، موضحًا أنه يسجل بمعدل أكثر من هدف في المباراة الواحدة مع أهلي جدة.

وذكر التقرير، أن السومة هداف قاتل يتميز بقدرته على تسديد الركلات الحرة، ويتقن ضربات الرأس مستغلًا طوله الفارع البالغ 193 سم، وارتقاءه العالي، الذي يجعله شديد الخطورة في الصراعات الهوائية.

وأوضح التقرير، أن السومة ساعد الأهلي الموسم الماضي في حصد لقب الدوري، بعد تسجيله 27 هدفًا في 26 مباراة.

ولفتت المجلة إلى أن السومة خاص فترة تجربة في نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عام 2012، دون أن ينجح في الحصول على عقد، مشيرة إلى أنه إذا استمر بهذا المعدل التهديفي فإنه سيتحصل على فرصة جديدة في أوروبا بكل تأكيد.